Психологи проводят занятия с сотрудниками одной из колоний Мордовии

Психологи психологической лаборатории исправительной колонии №22 УФСИН РФ по Мордовии используют в своей работе метод мандалотерапии (рисование в круге).

Мандала представляет собой своего рода психологический документ человека, который содержит много диагностического материала и информации об авторе рисунка. Во время раскрашивания человек выплескивает на бумагу свои переживания, чувства и эмоции.

Творческая работа с мандалой приносит нужную энергию во внутренний мир человека для восстановления равновесия и спокойствия.

Рассматриваемый метод позволяет решить ряд проблем, среди которых помощь в выражении чувств и эмоций, выравнивание эмоционального состояния, снятие напряжения, повышение концентрации внимания.

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Источник: 13.fsin.su