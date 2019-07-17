В Чамзинском районе в результате ДТП пострадал 17-летний парень

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 17-летний водитель скутера.

Указанное происшествие произошло в ночь на 16 июля на территории села Апраксино. На спортивной площадке местной школы 17-летний молодой человек, управлявший мопедом марки Gvalior, совершил наезд на опору баскетбольного кольца.

Пострадавший получил многочисленные травмы. Парень был госпитализирован в ГБУЗ «Комсомольская МБ».

Права управления транспортными средствами у школьника нет. В момент ДТП парень был трезв.

Ранее сообщалось, что в Краснослободском районе пьяный автомобилист сбил женщину.

Источник: гибдд.рф