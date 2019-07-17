В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадала 25-летняя девушка

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 25-летняя девушка.

Происшествие произошло днём 16 июля на 455-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 55-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Фольксваген», выехал на полосу встречного движения и врезался автомобиль марки «Киа», совершавший разворот.

В результате ДТП пострадала 25-летняя пассажирка «Киа». Девушка была госпитализирована в ГБУЗ «Зубово-Полянская РБ».

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Источник: гибдд.рф