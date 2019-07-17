В Краснослободском районе выбежавшая на дорогу собака устроила ДТП

В Краснослободском районе выбежавшая на дорогу собака стала виновницей ДТП.

Происшествие произошло вечером 16 июля на территории села Плужное. Возле дома №40, расположенного по адресу – улица Гагарина, 30-летний мужчина, управлявший мопедом марки «Зенит-Люкс», совершил наезд на собаку, которая внезапно выбежала на проезжую часть.

8-летний пассажир мопеда был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ». Кроме того, медицинская помощь понадобилась водителю указанного транспортного средства.

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Источник: гибдд.рф