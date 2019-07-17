22-летнего жителя Саранска осудили за покушение на сбыт наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

4 и 10 февраля нынешнего года 22-летний житель Саранска приобрел гашиш на одном из сайтов. 11 февраля молодой человек попытался продать наркотики, но не смог довести свой преступный замысел до конца, поскольку был задержан стражами порядка.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы.

Также читайте о том, что в Саранске полицейские задержали двух потребителей синтетических наркотиков.

Источник: prokrm.ru