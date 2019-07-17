В Мордовии бывшего заместителя начальника исправительной колонии осудили за получение взятки

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии, обвиняемого в получении взятки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с мая по сентябрь 2016 года преступник, занимая должность заместителя начальника ФКУ ИК-12 УФСИН РФ по Мордовии, получил от директора коммерческой организации взятку в размере 109,5 тыс. рублей за содействие в заключении государственных контрактов на поставку ткани как с единственным поставщиком.

Решением суда в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: mordovia.sledcom.ru