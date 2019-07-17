В Мордовии прошли спортивно-массовые мероприятия среди осужденных

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии прошли спортивно-массовые мероприятия среди осужденных.

За звание рекордсменов учреждения боролись более 20 осужденных, активно участвующих во всех спортивных мероприятиях и имеющих наилучшую физическую подготовку.

Участники соревновались в нескольких дисциплинах, среди которых жим штанги лежа, присед со штангой, жим гирей стоя и подтягивание на перекладине.

Наилучшими спортсменами были признаны осужденные Роман Маслов и Алексей Акашкин.

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Источник: 13.fsin.su