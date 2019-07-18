В Рузаевском районе в результате пожара погиб 27-летний парень

В Рузаевском районе произошел пожар, в результате которого погиб 27-летний молодой человек.

Происшествие произошло днём 17 июля. Недалеко от населенного пункта Красное Сельцо загорелась сторожевая будка. Площадь распространения пламени составила 8 квадратных метров.

В результате данного пожара погиб 27-летний молодой человек.

По предварительной информации, причиной возгорания сторожевой будки стало неосторожное обращение с огнём во время курения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru