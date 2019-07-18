В Краснослободском районе в ДТП с участием двух грузовиков пострадал человек

В Краснослободском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло ранним утром 18 июля возле населенного пункта Новая Авгура. Не смогли разъехаться два грузовых автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. Какая-либо информация о состоянии пострадавшего в настоящее время отсутствует.

Причина столкновения грузовых автомобилей будет установлена сотрудниками ГИБДД.

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Источник: 13.mchs.gov.ru