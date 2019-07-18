В Инсарском районе горел частный жилой дом

В Инсарском районе пожарные ликвидировали возгорание частного жилого дома.

В ночь на 18 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Верхняя Лухма. На улице Московской загорелся частный жилой дом. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 100 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания частного жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Ранее сообщалось, что в Рузаевском районе накануне произошел пожар, в результате которого погиб 27-летний парень.

Источник: 13.mchs.gov.ru