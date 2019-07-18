В Саранске сотрудники ГИБДД проведут операцию «Встречная полоса»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Встречная полоса».

Указанное мероприятие будет проведено 19 июля. Во время проведения рассматриваемой операции особое внимание инспекторов ДПС будет направлено на пресечение и выявление нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу движения.

На протяжении шести первых месяцев нынешнего года в Мордовии было зафиксировано 59 ДТП, которые произошли по причине выезда на полосу встречного движения. В результате данных происшествий погибли 20 человек.

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Источник: 13.мвд.рф