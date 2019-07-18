В Саранске загорелся грузовик

В Саранске произошло возгорание грузового автомобиля.

Указанное происшествие произошло утром 17 июля недалеко от села Макаровка. Во время движения загорелся грузовой автомобиль марки ГАЗ, за рулем которого находился 28-летний молодой человек. Огонь охватил транспортное средство на площади 0,2 кв. м.

По предварительной информации, водитель грузовика в результате пожара не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru