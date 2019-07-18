В Саранске полицейские задержали двух подозреваемых в краже металлических листов

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые подозреваются в краже металлических листов.

Сотрудниками полиции было установлено, что в ночное время суток 33-летний ранее судимый житель Саранска и его знакомый 1983 года рождения, который имеет судимость за совершение кражи, сняли с гаража, принадлежащего мужчине 1951 года рождения, семь металлических листов размером 1,5 Х 1 м. Похищенное подозреваемые сдали в пункт приема металла.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф