В Саранске по вине водителя грузовика, нарушившего ПДД, пострадала женщина

В Саранске 33-летняя женщина получила телесные повреждения в результате падения в салоне автобуса.

Указанное происшествие произошло утром 17 июля на территории Пролетарского района города. На улице Коваленко 32-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автобусу той же марки. 34-летний водитель второго транспортного средства резко затормозил, дабы избежать столкновения, по причине чего в салоне автобуса упала 33-летняя пассажирка.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя грузовика были составлены административные материалы.

Ранее сообщалось, что в Краснослободском районе в ДТП с участием двух грузовиков пострадал человек.

Источник: гибдд.рф