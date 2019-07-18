В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадала 55-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадала 55-летняя женщина.

ДТП произошло днём 17 июля в Ленинском районе города. Возле дома №42, расположенного по адресу – улица Пролетарская, 46-летний водитель автомобиля марки «Хендай», начиная движение сразу же после включения разрешающего сигнала светофора, не уступил дорогу автомобилю марки «Фольксваген», завершающему движение через перекресток, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

55-летней пассажирке «Фольксвагена» понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф