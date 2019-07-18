В Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП

В Октябрьском районе Саранска по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП.

Происшествие произошло вечером 17 июля на Александровском шоссе. 39-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21150 в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Опель-Астра». Затем первое транспортное средство въехало в автомобиль марки ВАЗ-21093.

Виновник ДТП и две пассажирки иномарки, среди которых 63-летняя женщина и 3-летняя девочка, осматривались медиками на месте инцидента.

В отношении виновника аварии был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф