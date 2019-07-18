В Ельниках горела надворная постройка

В Ельниках произошло возгорание надворной постройки.

Вечером 17 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Заречной. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит надворная постройка. Площадь распространения пламени составляла 16 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru