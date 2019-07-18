В Мордовии пройдут обучение кинологи из нескольких регионов России

Межрегиональный учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл свои двери новым учебным группам.

29 инструкторов-кинологов из Кировской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, республик Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия прибыли на обучение по программе профессионального обучения для получения профессии «Проводник (вожатый) служебных собак четвертого разряда».

В течение двух с половиной месяцев инструкторам-кинологам предстоит усвоить необходимые знания в области физиологических основ поведения и дрессировки собак, методики и техники дрессировки, тактики применения служебных собак, а также приобрести навыки в общем и специальном курсах дрессировки.

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Источник: 13.fsin.su