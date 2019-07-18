В Мордовии осужденный прошел таинство крещения

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии состоялось таинство крещения осужденного.

Совершил указанный обряд иеромонах Досифей. Священнослужитель говорит о том, что крещение представляет собой духовное рождение человека.

Практика крещения осужденных в стенах храма ЛИУ-19 не является редкостью. Уже не первый осужденный принимает православную веру в стенах исправительного учреждения. Благотворное влияние религиозных учений помогает заключенным встать на путь исправления.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su