В Мордовии суд признал недействительным договор об ипотеке (залоге недвижимости) в отношении крытого футбольного манежа.

Министерство спорта и физической культуры Мордовии и региональное правительство направили в суд исковые требования к комитету имущественных и земельных отношений и «Межрегиональному коммерческому банку развития связи и информатики» (ПАО АКБ «Связь-Банк») о признании недействительным договора об ипотеке (залоге недвижимости), заключенного в октябре 2013 года, и применении последствий недействительности сделки в виде погашения регистрационной записи об ипотеке в отношении крытого футбольного манежа, расположенного в Саранске. Исковые требования основывались на том, что договор был заключен вопреки некоторым требованиям действующего законодательства.

Решением суда исковые требования были удовлетворены.

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Источник: prokrm.ru