Главу Атюрьевского сельского поселения оштрафовали за нарушения законодательства

В Мордовии главу сельского поселения привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

В марте нынешнего года сотрудниками прокуратуры было установлено, что администрацией Атюрьевского сельского поселения эксплуатируется объект централизованного водоснабжения, обслуживающий около 200 жилых домов. Между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и администрацией населенного пункта был заключен договор на продажу электрической энергии. Указанный водонапорный узел был включен в перечень потребителей электрической энергии (мощности) Мордовии, ограничение режима потребления энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям. Потребители электрической энергии, ограничение режима потребления электроэнергии которых может привести к указанным негативным последствиям, обязаны согласовать технологическую и (или) аварийную бронь, что администрацией сельского поселения сделано не было.

В адрес главы администрации Атюрьевского сельского поселения было внесено представление об устранении выявленных нарушений. В ответе на представление было сообщено, что администрацией населенного пункта был составлен акт технологической и аварийной брони, который согласован с Атюрьевским РЭС Краснослободского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» «Мордовэнерго».

В ходе позже проведенного прокуратурой анализа состояния законности в сфере ЖКХ на поднадзорной территории было установлено, что по состоянию на 17 мая нарушения законодательства не устранены.

В отношении главы Атюрьевского сельского поселения была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru