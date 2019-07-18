В Саранске прокуратура санкционировала арест имущества организации, которая имеет задолженность

В Саранске прокуратура санкционировала арест имущества организации, имеющей задолженность по уплате налогов.

Сотрудниками прокуратуры Ленинского района Саранска было установлено, что у ООО «Поволжская дорожно-строительная компания» имеется задолженность по уплате налогов.

В связи с неисполнением указанным юридическим лицом обязанности по уплате налогов ИФНС РФ по Ленинскому району Саранска обратилась в прокуратуру с постановлением о наложении ареста на имущество налогоплательщика.

Прокуратурой было принято решение о санкционировании ареста имущества ООО «Поволжская дорожно-строительная компания» на сумму 740 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru