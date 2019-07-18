В Саранске прокуратура зафиксировала нарушение законодательства о транспортной безопасности

В Саранске сотрудники прокуратуры выявили нарушение законодательства о транспортной безопасности.

Сотрудниками прокуратуры Пролетарского района Саранска было установлено, что ООО «ПАТП», осуществляющее деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, не обеспечивает безопасность. Оценка уязвимости и категорирование транспортных средств не было проведено указанной организацией.

Заместитель директора ООО «ПАТП» был привлечен к административному наказанию в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Кроме того, одно должностное лицо были привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru