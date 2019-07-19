Владимир Волков с проектировщиками и строителями обсудил комплексную жилищную застройку в Саранске

Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание, в ходе которого были обсуждены проекты комплексной жилищной застройки в Саранске.

Глава региона заявил, что комплексную застройку нужно распланировать на 10 лет вперед, а также отметил, что застройщики должны возводить не только жилые дома, но и коммерческие объекты, которые необходимы для граждан. Кроме того, Владимир Волков обратил внимание на необходимость строительства детских садов, школ, игровых и спортивных площадок, поликлиник в новых микрорайонах и жилищных массивах.

Также участники совещания рассмотрели план застройки нового микрорайона между рекой Инсар, улицей Кочкуровской и стадионом «Мордовия Арена». Архитекторы предложили использовать оригинальный проект жилого комплекса, который предусматривает, что часть МКД будет расположена по контуру реки, а на набережной будет обустроена зона отдыха. Генеральный директор проектного института «Мордовстройпроект» Владимир Годунов сообщил, что на территории 10,8 га можно разместить 77 тыс. квадратных метров жилья.

Также во время совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся продолжения строительства третьего, четвертого и пятого микрорайонов ЖК «Юбилейный», комплексной застройки в районе улицы Лесной и возведения новых домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в районе проспекта 70 лет Октября.

По информации «Известий Мордовии».

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