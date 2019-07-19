В Атяшево горели надворные постройки

В Атяшево произошло возгорание надворных построек.

В ночь на 19 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Первомайской. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горят надворные постройки, расположенные возле дома №125.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru