В Атяшево горели надворные постройки

В Атяшево произошло возгорание надворных построек.
В ночь на 19 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Первомайской. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горят надворные постройки, расположенные возле дома №125.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru