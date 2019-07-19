Житель Лямбирского района во время ссоры убил мужчину

В Лямбирском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в причинении смерти мужчине.

В ночь на 2 мая нынешнего года в селе Черемишево указанного района 26-летний обвиняемый поссорился с 32-летним жителем Саранска. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта несколько раз ударил оппонента кулаками по лицу. От полученных ударов житель Саранска упал на землю. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что житель Саранска скончался от тупой закрытой травмы головы и отёка головного мозга.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru