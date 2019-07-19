В Ардатове горела баня

В Ардатове пожарные ликвидировали возгорание бани.

В ночь на 19 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре, произошедшем по адресу – переулок Некрасова. Возле дома №9, расположенного по указанному адресу, загорелась баня.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть крайне осторожными при обращении с огнём.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru