В Мордовии пропал без вести мужчина, страдающий эпилепсией

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести мужчину, который страдает эпилепсией.

Магдеев Ряис Абдрахманович 1966 года рождения, проживающий в посёлке Чекаевский Лямбирского района, 10 июля утратил связь со своими родственниками. В настоящее время никакой информации о местонахождении мужчины нет.

Известно, что у разыскиваемого гражданина нет левого глаза. Также имеются сведения, согласно которым мужчина страдает эпилепсией.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83441) 38-59-56, 8-987-692-6364 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф