Полицейские задержали серийного мошенника, одной из жертв которого стал продавец из Саранска

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который обманул продавца комиссионного магазина в Саранске.

Вечером 5 июня нынешнего года 46-летний уроженец одной из соседних стран, находясь в Саранске, пришел в комиссионный магазин и предложил продавцу-консультанту золотую цепочку. Последний, осмотрев украшение, заявил, что готов заплатить за него 87,9 тыс. рублей. Посетитель посчитал данную стоимость заниженной и положил цепочку к себе в карман. Затем гражданин начал жаловаться продавцу на финансовые трудности. Рассказав о своей не самой простой жизни, посетитель согласился сдать украшение. Продавец выдал мужчине деньги, не став проводить повторную проверку.

Спустя несколько недель выяснилось, что посетитель отдал не золотую цепочку, а дешевую бижутерию. Кроме того, оказалось, что мужчина предоставил паспорт уроженца Москвы, утерянный в 2016 году.

Стражи порядка установили, что подобные преступления были совершены подозреваемым в нескольких других регионах России.

В настоящее время 46-летний гражданин задержан. Мужчина признал свою вину. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф