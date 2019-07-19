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Полицейские задержали серийного мошенника, одной из жертв которого стал продавец из Саранска

Полицейские задержали серийного мошенника, одной из жертв которого стал продавец из Саранска

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который обманул продавца комиссионного магазина в Саранске.

Вечером 5 июня нынешнего года 46-летний уроженец одной из соседних стран, находясь в Саранске, пришел в комиссионный магазин и предложил продавцу-консультанту золотую цепочку. Последний, осмотрев украшение, заявил, что готов заплатить за него 87,9 тыс. рублей. Посетитель посчитал данную стоимость заниженной и положил цепочку к себе в карман. Затем гражданин начал жаловаться продавцу на финансовые трудности. Рассказав о своей не самой простой жизни, посетитель согласился сдать украшение. Продавец выдал мужчине деньги, не став проводить повторную проверку.

Спустя несколько недель выяснилось, что посетитель отдал не золотую цепочку, а дешевую бижутерию. Кроме того, оказалось, что мужчина предоставил паспорт уроженца Москвы, утерянный в 2016 году.

Стражи порядка установили, что подобные преступления были совершены подозреваемым в нескольких других регионах России.

В настоящее время 46-летний гражданин задержан. Мужчина признал свою вину. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф