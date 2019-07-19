В юго-западной части Саранска отключат горячую воду

В Саранске в скором времени на нескольких улицах будет отключено горячее водоснабжение.

В период 29 июля по 11 августа горячей воды не будет на следующих улицах: Студенческая №№6,8,10,12,14, 11,9; Транспортная №№5,5а,5/1,5/2,15; Ульянова №№18, 20а/1, 22а/1,22а/2,20,22, 22б, Чкалова № 1,2а; Комарова №№10,12,12а; Ломоносова №6а; Крылова №№59а,61а,9а,11,13,57,63,65 и Осипенко №№ 35а,81,81а,83,83а,87,89.

Данное отключение горячего водоснабжения является плановым.

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Источник: irc-saransk.ru