Полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у местного жителя.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Новая, стражами порядка был задержан житель Саранска 1996 года рождения, в ходе личного досмотра которого был обнаружен полимерный пакетик с синтетическими наркотиками массой 1,27 г.

Известно, что ранее молодой человек был судим за совершение кражи.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф