Десять жителей Мордовии были ограблены мошенниками, которые представлялись работниками банков

В Мордовии десять местных жителей в течение нескольких дней были ограблены неизвестными мошенниками.

Во всех случаях преступники действовали по одной и той же схеме. Мошенники звонили пострадавшим, представлялись работниками банков и сообщали о необходимости перечислить деньги на другой банковский счет, чтобы уберечь их от похищения некими злоумышленниками. В период с 15 по 17 июля десять жителей Мордовии были ограблены мошенниками.

Общая сумма ущерба составила более 850 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф