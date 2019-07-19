В одной из колоний Мордовии прошел конкурс «Леди ретро»

В исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс под названием «Леди ретро».

Участницам указанного конкурса нужно было совершить путешествие во времени и представить одну из эпох. С этой задачей конкурсантки справились отлично.

Проведение подобных конкурсов в исправительном учреждении позволяет раскрыть таланты осужденных, а также способствует развитию их индивидуальных способностей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что недавно в одной из колоний Мордовии осужденный прошел таинство крещения.

Источник: 13.fsin.su