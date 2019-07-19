В Мордовии осужденные пообщались с руководством и прокурором

Начальник УФСИН РФ по Мордовии Леонид Мустайкин и Дубравный прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Алексей Рябцев провели прием осужденных по личным вопросам в исправительной колонии №10.
Был совершен обход указанного исправительного учреждения, в ходе которого были посещены карантин, жилые помещения отрядов, в том числе и строгих условий содержания, пекарня, столовая, банно-прачечный комплекс и клуб.
На плацу колонии состоялось общение. Осужденные задавали вопросы, касающиеся передачи заключенных для дальнейшего отбывания наказания в страну их гражданства, медицинского обслуживания, начисления заработной платы, работы магазина.
Также был организован прием осужденных по личным вопросам.
Ранее сообщалось, что в одной из колоний Мордовии прошел конкурс «Леди ретро».
Источник: 13.fsin.su