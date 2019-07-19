Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии посетили природный заповедник имени П.Г. Смидовича

Сотрудники отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии в рамках культурно-досуговой работы посетили Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича.

Возможностью полюбоваться природой воспользовались 17 сотрудников отдела по конвоированию. В сопровождении работников заповедника сотрудники ФСИН прошли по экологической тропе, познакомились с различными видами деревьев и кустарников.

В настоящее время на территории указанного заповедника зарегистрировано 950 видов растительности, 12 видов хищников и 194 вида птиц.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в одной из колоний Мордовии прошел конкурс «Леди ретро».

Источник: 13.fsin.su