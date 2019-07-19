В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы четыре сайта

В Мордовии сотрудниками прокуратуры были выявлены сайты, на которых осуществлялась продажа магнитов, способных произвести несанкционированное вмешательство в работу приборов учета.

Сотрудниками прокуратуры Чамзинского района были выявлены четыре сайта, на которых осуществлялась продажа магнитов, способных остановить или произвести несанкционированное вмешательство в работу приборов учета воды, газа и электричества.

Прокурор Чамзинского района направил в Ленинский районный суд Саранска четыре административных исковых заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России. Суд удовлетворил иски прокурора.

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Источник: prokrm.ru