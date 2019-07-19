В Кочкуровском районе сотрудники прокуратуры обнаружили несанкционированные свалки

В Кочкуровском районе были обнаружены несанкционированные свалки.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что вопреки требованиям законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Сабаевского, Мордовско-Давыдовского, Кочкуровского сельских поселений расположены несанкционированные свалки отходов потребления. Администрациями упомянутых поселений меры к устранению свалок не принимались.

Прокурор Кочкуровского района направил в суд три заявления с требованием ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru