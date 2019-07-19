Безработный житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире гражданку Таджикистана

В Саранске местный житель фиктивно прописал в своей квартире гражданку Таджикистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в начале июня нынешнего года 40-летний безработный житель Саранска фиктивно поставил на миграционный учет в своей квартире гражданку Таджикистана 1990 года рождения, которая проживает по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф