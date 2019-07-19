Сотрудники полиции изъяли синтетические наркотики у 28-летнего жителя Рузаевки

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 28-летнего местного жителя.

Вечером 17 июля сотрудники полиции возле дома, расположенного по адресу – улица Юртова, задержали 28-летнего гражданина. В ходе личного досмотра парня стражи порядка обнаружили и конфисковали пакетик из прозрачного полимера, внутри которого находились синтетические наркотики массой 0,26 г.

Молодой человек заявил, что приобрел наркотики с целью личного потребления.

В отношении жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Саранска.

Источник: 13.мвд.рф