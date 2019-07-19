В Зубовой Поляне был задержан житель Воронежа, пытавшийся угнать автомобиль

В Зубовой Поляне сотрудниками Росгвардии был задержан 21-летний житель Воронежа, который пытался угнать легковой автомобиль.

Ранним утром стражи порядка получили сообщение о том, что возле легкового автомобиля марки ВАЗ-2109, припаркованного на улице Ленинской, был замечен подозрительный парень. Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии застали молодого человека в салоне легковушки. Парень пытался скрыться, но это ему не удалось. В ходе осмотра транспортного средства были зафиксированы следы взлома.

Угонщиком, которому не улыбнулась преступная удача, оказался 21-летний житель Воронежа.

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Источник: 13.rosgvard.ru