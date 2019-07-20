В Ичалковском районе горела баня

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

В ночь на 20 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Смольный. Возле дома №15, расположенного по адресу – улица Дружбы, загорелась баня. Площадь распространения пламени составила 20 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru