В Мордовии ребенок отравился таблеткой от давления

В Чамзинском районе ребенок отравился таблеткой.

По предварительной информации, мальчик 2017 года рождения, оставшись на некоторое время без присмотра со стороны взрослых, употребил таблетку от давления. Ребенок был оперативно доставлен в районную больницу. Медики диагностировали у мальчика отравление. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Сотрудники ММО МВД РФ «Чамзинский» уточняют обстоятельства случившегося.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф