Полицейские разыскивают жителя Мордовии, который несколько лет назад пропал без вести

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который несколько лет назад пропал без вести.

Ключников Владимир Иванович 1950 года рождения, проживающий в деревне Кошкаровка Лямбирского района, в конце апреля 2003 года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. На связь с родными и близкими мужчина не выходит.

Известно, что на правой ноге разыскиваемого гражданина отсутствует большой палец.

Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить данные сведения по телефонам: 8(83441) 38-59-56, 8-987-692-6364 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф