Жители Саранска лишились денег при покупке и продаже строительных материалов

В Саранске два местных жителя были ограблены неизвестными мошенниками, намереваясь купить и продать строительные материалы.

42-летний житель Саранска обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже строительных материалов по низкой цене. Мужчина связался с продавцом и договорился с ним о покупке товара. Условия предварительной договоренности предусматривали, что оплата будет произведена после доставки строительных материалов. Якобы продавец после заключения указанной устной сделки нашел на другом сайте объявление о продаже необходимого 42-летнему жителю Саранска товара, связался с представителями организации, занимающейся реализацией данной продукции, и договорился о доставке материалов, назвав адрес пострадавшего.

Затем третье лицо, которым в данном случае является настоящий продавец строительных материалов, привезло товар 42-летнему жителю Саранска. Последний, увидев машину с материалами, перечислил деньги в сумме 44,8 тыс. рублей на банковский счет мошенника, с которым он договаривался о покупке. Гражданин, доставивший товар, попросил расплатиться. Горожанин позвонил мошеннику, но телефон последнего был отключен. Полицейским удалось установить, что телефонный номер, с которого звонил преступник, зарегистрирован в Татарстане.

31-летний директор одной из строительных фирм Саранска был ограблен неизвестным мошенником при продаже товара. Мужчина получил от ранее незнакомого ему гражданина электронное письмо. Незнакомец сообщал о намерении приобрести 70 ОСБ-плит. Мужчины договорились, что на банковский счет фирмы будет перечислена предоплата в размере 51,8 тыс. рублей. Спустя некоторое время покупатель прислал платежное поручение в качестве подтверждения оплаты товара. Данное поручение директор фирмы получил от водителя, когда последний приехал за товаром. Затем глава строительной компании, проверив банковский счет, понял, что он был обманут мошенником.

Полицейским удалось установить, что водитель грузовика, который занимается грузоперевозками, привез товар в Московскую область, где его перегрузили в другое транспортное средство. Фирма, которая якобы оплатила покупку, зарегистрирована в Саранске, но её представители ничего не знают о сделке. Злоумышленник использовал имя их бренда в упомянутом платежном поручении в своих преступных целях

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверки по данным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф