На одной из улиц Рузаевки была обнаружена граната

В Рузаевке местными жителями была обнаружена гранта Ф-1.

В дежурную часть ОМВД РФ по Рузаевскому району поступило сообщение о том, что возле дома, расположенного по адресу – улица Маяковского, была обнаружена граната Ф-1.

По указанному адресу оперативно выехали сотрудники полиции и экстренные службы.

После осмотра стражи порядка установили, что граната подверглась сильной коррозии. Боеприпас был помещен во взрывозащитный контейнер и передан в территориальный отдел полиции. Граната будет утилизирована в установленном порядке.

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Источник: 13.мвд.рф