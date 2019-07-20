Полицейские задержали двух жителей Саранска, подозреваемых в угоне автомобиля

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые подозреваются в угоне автомобиля.

Недавно в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД РФ по городу Саранск обратился 22-летний молодой человек, который сообщил, что неизвестными преступниками был угнан принадлежащий ему автомобиль марки ВАЗ-21074, припаркованный во дворе дома, расположенного по адресу – улица Н. Эркая.

Спустя некоторое время стражи порядка обнаружили похищенное транспортное средство возле дома, расположенного по адресу – улица Пушкина. По подозрению в угоне автомобиля стражи порядка задержали двух ранее судимых жителей Саранска 20-летнего возраста.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф