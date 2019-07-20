26-летний житель Саранска отправится в тюрьму за покупку наркотиков

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в покупке наркотиков.

7 февраля нынешнего года 26-летний молодой человек, находясь на улице Полежаева, приобрел наркотики массой более 1 г. В этот же день сотрудники правоохранительных органов изъяли запрещенное вещество у парня.

Ленинский районный суд Саранска избрал в отношении молодого человека меру наказания в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить постановление районного суда. Судебная коллегия по уголовным дела признала постановление Ленинского районного суда Саранска законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru