В Кочкурово в результате ДТП погибли три человека

В Кочкурово произошло ДТП, в результате которого погибли три парня.
Трагическое происшествие произошло ранним утром 20 июля на улице Ленинской. По предварительной информации, 21-летний молодой человек, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.
От полученных телесных повреждений водитель легковушки и два его пассажира 22- и 18-летнего возраста скончались на месте инцидента.
В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.
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Источник: гибдд.рф