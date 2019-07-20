В Кочкурово в результате ДТП погибли три человека

В Кочкурово произошло ДТП, в результате которого погибли три парня.

Трагическое происшествие произошло ранним утром 20 июля на улице Ленинской. По предварительной информации, 21-летний молодой человек, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.

От полученных телесных повреждений водитель легковушки и два его пассажира 22- и 18-летнего возраста скончались на месте инцидента.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.

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Источник: гибдд.рф