В Ковылкинском районе в результате пожара пострадала 59-летняя женщина

В Ковылкинском районе произошел пожар, в результате которого пострадала 59-летняя гражданка.
Вечером 20 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Мордовская Авгура. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит дом. Площадь распространения пламени составляла 72 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара пострадала 59-летняя гражданка. Женщина была госпитализирована. Медики диагностировали у пострадавшей ожоги рук, ног и дыхательных путей.
Причина возгорания дома устанавливается.
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Источник: 13.mchs.gov.ru