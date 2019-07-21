В Мордовии нарушались трудовые права несовершеннолетних граждан

В Ардатовском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения трудового законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних граждан.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что МУП «ЖКХ «Ардатовское» и МП «Тургеневожилкомхоз» в период с февраля по май нынешнего года заключали срочные трудовые договоры с несовершеннолетними гражданами, которые принимались на должности подсобных рабочих.

В упомянутых договорах отсутствовало указание на фактическое место работы, условия труда на рабочем месте, не были конкретизированы условия оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха.

Расчет несовершеннолетних работников был произведен не в день окончания действия трудового договора, а с задержкой более двух недель. В некоторых табелях учета рабочего времени неправильно указывалось фактически отработанное время.

После вмешательства прокуратуры нарушения закона были устранены. Виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru